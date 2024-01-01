Аренда подъемников с доставкой на объект 

Уважаемые партнеры!

ООО "Технопарк Актавиус" предлагает в аренду подъемники с рабочей высотой от 6 до 41 метров.

  • работаем по всей Беларуси
  • доставка техники на объект;
  • выполняем ремонт и обслуживание (выездной сервис);
  • долгосрочная аренда, на сутки и даже на час.

О компании

Предприятие ООО «Технопарк Актавиус» имеет в наличии большой парк спецтехники, предназначенной для подъема при выполнении различных монтажных, фасадных, отделочных, штукатурных и других ремонтных работ. Предлагаемые подъемники лучших мировых производителей имеют превосходные технические характеристики и особенности устройства, позволяющие выполнять любые работы в различных условиях строительства:

  • подъемники всегда содержатся в отличном техническом состоянии;
  • имеют высокую надежность, удобны и просты в эксплуатации;
  • обладают собственными приводами для самостоятельного движения в местах эксплуатации;
  • выполняем доставку техники на объект;
  • могут быть использованы для подъема работников, а также используемых в работе материалов, оборудования и подъема грузов, для выполнения работ по ремонту различных конструкций на высоте.

Подъемники очень удобны и помогут в отдельных случаях заменить строительные леса, автомобильные вышки, погрузчик, а иногда даже небольшие краны. Модели отличаются комплектациями, имеют разные характеристики, приводы и колеса, позволяющие работать на разного рода поверхности: как на складе, так и на строительной площадке без дорожного покрытия. Эксплуатация подъемника на объекте намного удобнее автовышки - он занимает меньше места и более мобилен.
Цена аренды подъемников оговаривается индивидуально и зависит от срока аренды и места доставки, с нами вы защищены гарантиями по договору. Мы предлагаем удобные формы оплаты, низкие цены и качественный сервис.
Для того, чтобы сделать заказ, перейдите в каталог и выберите нужный подъемник. Для связи используйте форму на сайте или свяжитесь с нами по телефону.

 

 

Почему выгодно взять подъёмник в аренду у нас?

  1. У нас большой выбор техники высокого качества, всегда в наличии популярные модели.
  2. Оказываем большой спектр услуг: доставка, погрузка, разгрузка, монтаж, демонтаж.
  3. ООО «Технопарк Актавиус» оказывает услуги по ремонту и обслуживанию - у нас полный каталог запасных частей к арендуемым машинам.
  4. Вся техника является нашей собственностью, что способствует более быстрому оказанию услуги в день обращения.

Для наших постоянных клиентов мы готовы предоставить специальные условия для аренды строительных подъемников, подробная информация у наших менеджеров - номер телефона в Минске +375 29 379 00 53

 

География обслуживания

Мы работаем по всей Беларуси, включая города:

Минск Гомель Витебск Могилёв Гродно Брест Бобруйск Барановичи Борисов Пинск Орша Мозырь Лида Солигорск Новополоцк Молодечно Полоцк

Доставка выполняется в любую точку страны. Для уточнения деталей - позвоните по телефонам, указанным на сайте.

Развернуть

Ножничные подъемники
Ножничные подъемники
Коленчатые подъемники
Коленчатые подъемники
Телескопические подъемники
Телескопические подъемники
12 метров
15 метров
18 метров
20 метров и выше
Подъемники с люлькой
Самоходные подъемники
Ножничный подъемник Haulotte Compact 12 сложенный
Аренда ножничного подъемника дизельного 18 метров Haulotte H18SDX
Аренда Подробнее
Рабочая высота подъема: 18 м.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 500 кг.
Размеры платформы: 7,3 х 1,9 м
Длина: 5,3 м
Ширина: 2,25 м
Вес: 7490 кг
ножничный подъемник Haulotte H15SDX сложенный
Аренда ножничного подъемника Haulotte H15SDX
Аренда Подробнее
Рабочая высота подъема: 15 м.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 500 кг.
Размеры платформы: 7,3 х 1,9 м
Длина: 5,3 м
Ширина: 2,25 м
Вес: 6530 кг
Ножничный подъемник Haulotte Compact 10 метров
Аренда ножничного подъемника Haulotte Compact 10
Аренда Подробнее
Рабочая высота подъема: 14 м.
Тип: Самоходный
Двигатель: Электрический подъемник
Грузоподъемность: 150 кг.
Размеры платформы: 2,31 х 1,2 м
Длина: 2.49 м
Ширина: 1.2 м
Вес: 2 330 кг
Haulotte Compact 14 в транспортном состоянии
Аренда ножничного подъемника высотой 14 метров Haulotte Compact 14
Аренда Подробнее
Рабочая высота подъема: 13.85 м.
Тип: Самоходный
Двигатель: Электрический подъемник
Грузоподъемность: 350 кг.
Размеры платформы: 3.23 x 1.2
Длина: 2.49
Ширина: 1.2
Вес: 3175 кг.
ножничный подъемник Haulotte H12SX на улице
Аренда ножничного подъемника Haulotte H12SX
Аренда Подробнее
Рабочая высота подъема: 12 м.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 900 кг.
Размеры платформы: 3,91 x 1,81 м
Длина:
Ширина:
Вес: 5510 кг
Фасадный ножничный подъемник Haulotte Compact 12 метров
Аренда ножничного подъемника Haulotte Compact 12
Аренда Подробнее
Рабочая высота подъема: 12 м.
Тип: Самоходный
Двигатель: Электрический подъемник
Грузоподъемность: 300 кг.
Размеры платформы: 3,22 x 1,2 м.
Длина: 2.49 м
Ширина: 1.2 м
Вес: 2 630 кг.
Подъемник ножничный Haulotte Compact 8 в помещении
Аренда подъемника ножничного Haulotte Compact 8
Аренда Подробнее
Рабочая высота подъема: 8 м.
Тип: Самоходный
Двигатель: Электрический подъемник
Грузоподъемность: 350 кг.
Размеры платформы: 3,22 x 0,8 м.
Длина: 2,31 м
Ширина: 0,81 м
Вес: 1730 кг.
Haulotte Optimum 8 фото
Аренда подъемника ножничного Haulotte Optimum 8
Аренда Подробнее
Рабочая высота подъема: 7.6 м.
Тип: Самоходный
Двигатель: Электрический подъемник
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 1,65 х 0,7 м.
Длина: 1.9 м
Ширина: 0.79 м
Вес: 1520 кг.
Аренда коленчатого подъемника высотой 42 метра Haulotte HA41PX
Аренда Подробнее
Рабочая высота подъема: 41.5 м.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 2.44 х 0.8
Длина: 12.6 м.
Ширина: 2.5 м.
Вес: 23 100 кг.
Аренда Haulotte HA32PX
Аренда Подробнее
Рабочая высота подъема: 31.8 м.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 250 кг.
Размеры платформы: 2.44 х 0.8
Длина: 11.2 м.
Ширина: 2.5 м.
Вес: 21 100 кг
Коленчатый подъемник Haulotte HA26PX у ангара
Аренда подъемника коленчатого Haulotte HA26PX
Аренда Подробнее
Рабочая высота подъема: 25.6 м.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 1,8 х 0,8 м.
Длина: 12 м
Ширина: 2,38 м
Вес: 15950 кг.
Коленчатый подъемник Haulotte HA20PX у фасада здания
Аренда подъемника коленчатого Haulotte HA20PX
Аренда Подробнее
Рабочая высота подъема: 20.65 м.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 1,8 х 0,8 м.
Длина: 8,93 м
Ширина: 2,38 м
Вес: 11710 кг.
Коленчатый подъемник Haulotte HA18PX возле фасада
Аренда подъемника коленчатого Haulotte HA18PX
Аренда Подробнее
Рабочая высота подъема: 17.3 м.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 1,8 х 0,8 м.
Длина: 7,8 м
Ширина: 2,3 м
Вес: 7000 кг.
Коленчатый подъемник Haulotte HA16PX у здания
Аренда подъемника коленчатого Haulotte HA16PX
Аренда Подробнее
Рабочая высота подъема: 16 м.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 1,8 х 0,8 м.
Длина: 7,15 м
Ширина: 2,3 м
Вес: 7000 кг.
Коленчатый подъемник Haulotte 15 метров
Аренда подъемника коленчатого Haulotte
Аренда Подробнее
Рабочая высота подъема: 15 м.
Тип: Самоходный
Двигатель: Электрический подъемник
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 1,2 х 0,8м
Длина: 6,6 м
Ширина: 1,5 м
Вес: 7300 кг.
коленчатый подъемник Haulotte HA12PX
Аренда подъемника коленчатого Haulotte HA12PX
Аренда Подробнее
Рабочая высота подъема: 12.4 м.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 1,8 х 0,8 м.
Длина: 5,5 м
Ширина: 1,9 м
Вес: 5500 кг.
Телескопический подъемник H25TPX на стадионе
Аренда подъемника телескопического H25TPX
Аренда Подробнее
Рабочая высота подъема: 25.3 м.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 1,8 х 0,8 м
Длина: 13,1 м
Ширина: 2,48 м
Вес: 13110
телескопический подъемник Haulotte H23ТPX с платформой
Аренда подъемника телескопического Haulotte H23ТPX
Аренда Подробнее
Рабочая высота подъема: 22.6 м.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 1,8 х 0,8 м.
Длина: 10,6 м
Ширина: 2,47 м
Вес: 13 110 кг.
Телескопический подъемник Haulotte H21TPX рядом с фасадом
Аренда подъемника телескопического Haulotte H21TPX
Аренда Подробнее
Рабочая высота подъема: 20 м.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 1,8 х 0,8 м.
Длина: 9,1 м
Ширина: 2,48
Вес: 11750 кг.
Телескопический подъемник H16TPX с поднятой стрелой
Аренда подъемника телескопического H16TPX
Аренда Подробнее
Рабочая высота подъема: 15.44 м.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 1,8 х 0,8 м.
Длина: 8.5
Ширина: 2.3
Вес: 6650
Ножничный подъемник Haulotte Compact 12 сложенный
Аренда ножничного подъемника дизельного 18 метров Haulotte H18SDX
Заказ подъемника Подробнее
Размеры платформы: 7,3 х 1,9 м
Максимальная высота :18 м.
Шины: 10 x 16.5”
Вес: 7490 кг
ножничный подъемник Haulotte H15SDX сложенный
Аренда ножничного подъемника Haulotte H15SDX
Заказ подъемника Подробнее
Размеры платформы: 7,3 х 1,9 м
Максимальная высота :15 м.
Шины: 10 x 16.5” с пенным наполнением
Вес: 6530 кг
Ножничный подъемник Haulotte Compact 10 метров
Аренда ножничного подъемника Haulotte Compact 10
Заказ подъемника Подробнее
Размеры платформы: 2,31 х 1,2 м
Максимальная высота :14 м.
Шины: не пачкающие поверхность, 15 х 5 см
Вес: 2 330 кг
Haulotte Compact 14 в транспортном состоянии
Аренда ножничного подъемника высотой 14 метров Haulotte Compact 14
Заказ подъемника Подробнее
Размеры платформы: 3.23 x 1.2
Максимальная высота :14 м.
Шины: Шины (не пачкающие поверхность), см 15 x 5
Вес: 3175 кг.
ножничный подъемник Haulotte H12SX на улице
Аренда ножничного подъемника Haulotte H12SX
Заказ подъемника Подробнее
Размеры платформы: 3,91 x 1,81 м
Максимальная высота :12 м.
Шины: Широкие 12 х 16,5 с пенным наполнением
Вес: 5510 кг
Фасадный ножничный подъемник Haulotte Compact 12 метров
Аренда ножничного подъемника Haulotte Compact 12
Заказ подъемника Подробнее
Размеры платформы: 3,22 x 1,2 м.
Максимальная высота :12 м.
Шины: не пачкающие поверхность, 15 х 5 см
Вес: 2 630 кг.
Подъемник ножничный Haulotte Compact 8 в помещении
Аренда подъемника ножничного Haulotte Compact 8
Заказ подъемника Подробнее
Размеры платформы: 3,22 x 0,8 м.
Максимальная высота :8 м.
Шины: не пачкающие поверхность, 38 х 13 х 5 см
Вес: 1730 кг.
Haulotte Optimum 8 фото
Аренда подъемника ножничного Haulotte Optimum 8
Заказ подъемника Подробнее
Размеры платформы: 1,65 х 0,7 м.
Максимальная высота :8 м.
Шины: не пачкающие поверхность, 12.5 х 4.13 см
Вес: 1520 кг.
Коленчатый подъемник
Аренда коленчатого подъемника высотой 42 метра Haulotte HA41PX
Аренда Подробнее
Тип: коленчатый
Вид: Прицепные
Привод: Perkins Diesel – 62 кВт
Размеры площадки: 2.44 х 0.8
Вес: 23 100 кг.
Цена: от 70 руб.
Коленчатый подъемник
Аренда Haulotte HA32PX
Аренда Подробнее
Тип: коленчатый
Вид: Прицепные
Привод: Perkins Diesel 64 kW - 87 hp
Размеры площадки: 2.44 х 0.8
Вес: 21 100 кг
Цена: от 70 руб.
Коленчатый подъемник
Аренда подъемника коленчатого Haulotte HA26PX
Аренда Подробнее
Тип: коленчатый
Вид: Прицепные
Привод: Diesel Deutz 57,1 hp - 42kW
Размеры площадки: 1,8 х 0,8 м.
Вес: 15950 кг.
Цена: от 70 руб.
Коленчатый подъемник
Аренда подъемника коленчатого Haulotte HA20PX
Аренда Подробнее
Тип: коленчатый
Вид: Прицепные
Привод: Diesel Deutz 57,1 hp - 42kW
Размеры площадки: 1,8 х 0,8 м.
Вес: 11710 кг.
Цена: от 70 руб.
Коленчатый подъемник
Аренда подъемника коленчатого Haulotte HA18PX
Аренда Подробнее
Тип: коленчатый
Вид: Прицепные
Привод: Deutz Diesel 42 cv - 31kW
Размеры площадки: 1,8 х 0,8 м.
Вес: 7000 кг.
Цена: от 70 руб.
Коленчатый подъемник
Аренда подъемника коленчатого Haulotte HA16PX
Аренда Подробнее
Тип: коленчатый
Вид: Прицепные
Привод: Deutz Diesel 42 cv - 31kW
Размеры площадки: 1,8 х 0,8 м.
Вес: 7000 кг.
Цена: от 70 руб.
Коленчатый подъемник
Аренда подъемника коленчатого Haulotte
Аренда Подробнее
Тип: коленчатый
Вид: Прицепные
Привод: 48 V - 360 Ah batteries
Размеры площадки: 1,2 х 0,8м
Вес: 7300 кг.
Цена: от 70 руб.
Коленчатый подъемник
Аренда подъемника коленчатого Haulotte HA12PX
Аренда Подробнее
Тип: коленчатый
Вид: Прицепные
Привод:
Размеры площадки: 1,8 х 0,8 м.
Вес: 5500 кг.
Цена: от 70 руб.
Телескопический подъемник H25TPX на стадионе
Аренда подъемника телескопического H25TPX
Аренда Подробнее
Вид: Прицепные
Привод: Diesel Hatz 43.6 hp - 32.1kW
Размеры площадки: 1,8 х 0,8 м
Вес: 13110
Горизонтальный вылет стрелы:16,9 м
Скорость передвижения:1,5 - 5 км/ч
Цена: от 70 руб.
телескопический подъемник Haulotte H23ТPX с платформой
Аренда подъемника телескопического Haulotte H23ТPX
Аренда Подробнее
Вид: Прицепные
Привод: Diesel Hatz 43.6 hp - 32.1kW
Размеры площадки: 1,8 х 0,8 м.
Вес: 13 110 кг.
Горизонтальный вылет стрелы:19,50 м
Скорость передвижения:1,5 - 5 км/ч
Цена: от 70 руб.
Телескопический подъемник Haulotte H21TPX рядом с фасадом
Аренда подъемника телескопического Haulotte H21TPX
Аренда Подробнее
Вид: Прицепные
Привод: Diesel 43.6 hp / 32.1 KW
Размеры площадки: 1,8 х 0,8 м.
Вес: 11750 кг.
Горизонтальный вылет стрелы:17,2 м
Скорость передвижения:1,5 - 5 м
Цена: от 70 руб.
Телескопический подъемник H16TPX с поднятой стрелой
Аренда подъемника телескопического H16TPX
Аренда Подробнее
Вид: Прицепные
Привод: Diesel Deutz 31.2 kW - 42.4 hp
Размеры площадки: 1,8 х 0,8 м.
Вес: 6650
Горизонтальный вылет стрелы:12.3 м
Скорость передвижения:0.7 - 5.5 км/ч
Цена: от 70 руб.
Ножничные подъемники
Ножничные подъемники
Коленчатые подъемники
Коленчатые подъемники
Телескопические подъемники
Телескопические подъемники