Аренда подъемников с доставкой на объект

Уважаемые партнеры!

ООО "Технопарк Актавиус" предлагает в аренду подъемники с рабочей высотой от 6 до 41 метров.

работаем по всей Беларуси .

доставка техники на объект;

выполняем ремонт и обслуживание (выездной сервис);

долгосрочная аренда, на сутки и даже на час.

О компании

Предприятие ООО «Технопарк Актавиус» имеет в наличии большой парк спецтехники, предназначенной для подъема при выполнении различных монтажных, фасадных, отделочных, штукатурных и других ремонтных работ. Предлагаемые подъемники лучших мировых производителей имеют превосходные технические характеристики и особенности устройства, позволяющие выполнять любые работы в различных условиях строительства:

подъемники всегда содержатся в отличном техническом состоянии;

имеют высокую надежность, удобны и просты в эксплуатации;

обладают собственными приводами для самостоятельного движения в местах эксплуатации;

выполняем доставку техники на объект;

могут быть использованы для подъема работников, а также используемых в работе материалов, оборудования и подъема грузов, для выполнения работ по ремонту различных конструкций на высоте.

Подъемники очень удобны и помогут в отдельных случаях заменить строительные леса, автомобильные вышки, погрузчик, а иногда даже небольшие краны. Модели отличаются комплектациями, имеют разные характеристики, приводы и колеса, позволяющие работать на разного рода поверхности: как на складе, так и на строительной площадке без дорожного покрытия. Эксплуатация подъемника на объекте намного удобнее автовышки - он занимает меньше места и более мобилен.

Цена аренды подъемников оговаривается индивидуально и зависит от срока аренды и места доставки, с нами вы защищены гарантиями по договору. Мы предлагаем удобные формы оплаты, низкие цены и качественный сервис.

Для того, чтобы сделать заказ, перейдите в каталог и выберите нужный подъемник. Для связи используйте форму на сайте или свяжитесь с нами по телефону.

Почему выгодно взять подъёмник в аренду у нас?

У нас большой выбор техники высокого качества, всегда в наличии популярные модели. Оказываем большой спектр услуг: доставка, погрузка, разгрузка, монтаж, демонтаж. ООО «Технопарк Актавиус» оказывает услуги по ремонту и обслуживанию - у нас полный каталог запасных частей к арендуемым машинам. Вся техника является нашей собственностью, что способствует более быстрому оказанию услуги в день обращения.

Для наших постоянных клиентов мы готовы предоставить специальные условия для аренды строительных подъемников, подробная информация у наших менеджеров - номер телефона в Минске +375 29 379 00 53

География обслуживания

Мы работаем по всей Беларуси, включая города:

Минск Гомель Витебск Могилёв Гродно Брест Бобруйск Барановичи Борисов Пинск Орша Мозырь Лида Солигорск Новополоцк Молодечно Полоцк

Доставка выполняется в любую точку страны. Для уточнения деталей - позвоните по телефонам, указанным на сайте.