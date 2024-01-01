Аренда подъемников с доставкой на объект
Уважаемые партнеры!
ООО "Технопарк Актавиус" предлагает в аренду подъемники с рабочей высотой от 6 до 41 метров.
- работаем по всей Беларуси.
- доставка техники на объект;
- выполняем ремонт и обслуживание (выездной сервис);
- долгосрочная аренда, на сутки и даже на час.
О компании
Предприятие ООО «Технопарк Актавиус» имеет в наличии большой парк спецтехники, предназначенной для подъема при выполнении различных монтажных, фасадных, отделочных, штукатурных и других ремонтных работ. Предлагаемые подъемники лучших мировых производителей имеют превосходные технические характеристики и особенности устройства, позволяющие выполнять любые работы в различных условиях строительства:
- подъемники всегда содержатся в отличном техническом состоянии;
- имеют высокую надежность, удобны и просты в эксплуатации;
- обладают собственными приводами для самостоятельного движения в местах эксплуатации;
- выполняем доставку техники на объект;
- могут быть использованы для подъема работников, а также используемых в работе материалов, оборудования и подъема грузов, для выполнения работ по ремонту различных конструкций на высоте.
Подъемники очень удобны и помогут в отдельных случаях заменить строительные леса, автомобильные вышки, погрузчик, а иногда даже небольшие краны. Модели отличаются комплектациями, имеют разные характеристики, приводы и колеса, позволяющие работать на разного рода поверхности: как на складе, так и на строительной площадке без дорожного покрытия. Эксплуатация подъемника на объекте намного удобнее автовышки - он занимает меньше места и более мобилен.
Цена аренды подъемников оговаривается индивидуально и зависит от срока аренды и места доставки, с нами вы защищены гарантиями по договору. Мы предлагаем удобные формы оплаты, низкие цены и качественный сервис.
Для того, чтобы сделать заказ, перейдите в каталог и выберите нужный подъемник. Для связи используйте форму на сайте или свяжитесь с нами по телефону.
Почему выгодно взять подъёмник в аренду у нас?
- У нас большой выбор техники высокого качества, всегда в наличии популярные модели.
- Оказываем большой спектр услуг: доставка, погрузка, разгрузка, монтаж, демонтаж.
- ООО «Технопарк Актавиус» оказывает услуги по ремонту и обслуживанию - у нас полный каталог запасных частей к арендуемым машинам.
- Вся техника является нашей собственностью, что способствует более быстрому оказанию услуги в день обращения.
Для наших постоянных клиентов мы готовы предоставить специальные условия для аренды строительных подъемников, подробная информация у наших менеджеров - номер телефона в Минске +375 29 379 00 53
География обслуживания
Мы работаем по всей Беларуси, включая города:
Минск Гомель Витебск Могилёв Гродно Брест Бобруйск Барановичи Борисов Пинск Орша Мозырь Лида Солигорск Новополоцк Молодечно Полоцк
Доставка выполняется в любую точку страны. Для уточнения деталей - позвоните по телефонам, указанным на сайте.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 500 кг.
Размеры платформы: 7,3 х 1,9 м
Длина: 5,3 м
Ширина: 2,25 м
Вес: 7490 кг
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 500 кг.
Размеры платформы: 7,3 х 1,9 м
Длина: 5,3 м
Ширина: 2,25 м
Вес: 6530 кг
Тип: Самоходный
Двигатель: Электрический подъемник
Грузоподъемность: 150 кг.
Размеры платформы: 2,31 х 1,2 м
Длина: 2.49 м
Ширина: 1.2 м
Вес: 2 330 кг
Тип: Самоходный
Двигатель: Электрический подъемник
Грузоподъемность: 350 кг.
Размеры платформы: 3.23 x 1.2
Длина: 2.49
Ширина: 1.2
Вес: 3175 кг.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 900 кг.
Размеры платформы: 3,91 x 1,81 м
Длина:
Ширина:
Вес: 5510 кг
Тип: Самоходный
Двигатель: Электрический подъемник
Грузоподъемность: 300 кг.
Размеры платформы: 3,22 x 1,2 м.
Длина: 2.49 м
Ширина: 1.2 м
Вес: 2 630 кг.
Тип: Самоходный
Двигатель: Электрический подъемник
Грузоподъемность: 350 кг.
Размеры платформы: 3,22 x 0,8 м.
Длина: 2,31 м
Ширина: 0,81 м
Вес: 1730 кг.
Тип: Самоходный
Двигатель: Электрический подъемник
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 1,65 х 0,7 м.
Длина: 1.9 м
Ширина: 0.79 м
Вес: 1520 кг.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 2.44 х 0.8
Длина: 12.6 м.
Ширина: 2.5 м.
Вес: 23 100 кг.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 250 кг.
Размеры платформы: 2.44 х 0.8
Длина: 11.2 м.
Ширина: 2.5 м.
Вес: 21 100 кг
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 1,8 х 0,8 м.
Длина: 12 м
Ширина: 2,38 м
Вес: 15950 кг.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 1,8 х 0,8 м.
Длина: 8,93 м
Ширина: 2,38 м
Вес: 11710 кг.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 1,8 х 0,8 м.
Длина: 7,8 м
Ширина: 2,3 м
Вес: 7000 кг.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 1,8 х 0,8 м.
Длина: 7,15 м
Ширина: 2,3 м
Вес: 7000 кг.
Тип: Самоходный
Двигатель: Электрический подъемник
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 1,2 х 0,8м
Длина: 6,6 м
Ширина: 1,5 м
Вес: 7300 кг.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 1,8 х 0,8 м.
Длина: 5,5 м
Ширина: 1,9 м
Вес: 5500 кг.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 1,8 х 0,8 м
Длина: 13,1 м
Ширина: 2,48 м
Вес: 13110
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 1,8 х 0,8 м.
Длина: 10,6 м
Ширина: 2,47 м
Вес: 13 110 кг.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 1,8 х 0,8 м.
Длина: 9,1 м
Ширина: 2,48
Вес: 11750 кг.
Тип: Самоходный
Двигатель: Дизельные подъемники
Грузоподъемность: 230 кг.
Размеры платформы: 1,8 х 0,8 м.
Длина: 8.5
Ширина: 2.3
Вес: 6650
Максимальная высота :18 м.
Шины: 10 x 16.5”
Вес: 7490 кг
Максимальная высота :15 м.
Шины: 10 x 16.5” с пенным наполнением
Вес: 6530 кг
Максимальная высота :14 м.
Шины: не пачкающие поверхность, 15 х 5 см
Вес: 2 330 кг
Максимальная высота :14 м.
Шины: Шины (не пачкающие поверхность), см 15 x 5
Вес: 3175 кг.
Максимальная высота :12 м.
Шины: Широкие 12 х 16,5 с пенным наполнением
Вес: 5510 кг
Максимальная высота :12 м.
Шины: не пачкающие поверхность, 15 х 5 см
Вес: 2 630 кг.
Максимальная высота :8 м.
Шины: не пачкающие поверхность, 38 х 13 х 5 см
Вес: 1730 кг.
Максимальная высота :8 м.
Шины: не пачкающие поверхность, 12.5 х 4.13 см
Вес: 1520 кг.